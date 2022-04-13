В Чехии заявили о грозящих стране проблемах из-за антироссийской политики

Lidovky: экономике Чехии грозят проблемы в случае отказа России от поставок нефти и газа

В Чехии выразили опасения из-за нехватки ресурсов, которая, по мнению газеты Lidovky, возникла вследствие проводимой властями страны антироссийской политики. Издание добавляет, что Москве объявлен «бойкот».

«Возможное прекращение поставок из России может вылиться в дефицит других вещей, которые импортируются оттуда в больших количествах. Речь идет о фанере, слюде, алюминии, никеле, различных видах асфальта, а также дрожжах, дереве, и, например, картоне», — говорится в статье о грозящих экономике страны проблемах.

Авторы материала заявляют, что в стране боятся отказа России от поставок нефти и газа — именно с этими рисками связан резкий рост цен на топливо и электричество. «Без них не обойдутся предприятия, на которых изготавливаются дорожные покрытия», — говорится в публикации.

Пугающе для чехов звучат заявления замглавы Минпромторга о том, что у страны «нет плана» на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России. По официальным оценкам, страна располагает запасами газа примерно на 30 дней.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго Европейского союза на поставки газа из России. По его словам, Австрию в вопросе сохранения поставок газа из России также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария.