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Экономист указал на странность продажи нефти с большим дисконтом

Экономист Салихов счел странной продажу нефти дружественным странам с большим дисконтом

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Решение о продаже российской нефти с большим дисконтом является странным, поскольку задача не в том, чтобы продать, а в том, чтобы заработать, считает экономист Марсель Салихов. Он добавил, что «дружественные» России страны действительно стали сокращать объемы закупок из-за давления Запада, но ситуация еще может поменяться. Об этом эксперт заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен.

Не время для выводов

«Во-первых, надо понимать, что министерство энергетики не отвечает за продажу нефти просто потому, что это не входит в его полномочия, — сказал Салихов. — Оно может только устанавливать какое-то законодательство, но продажей занимаются компании, они же заключают договоры. Так что это заявление Шульгинова может и не иметь отношения к тому, что реально будут делать компании».

Экономист отметил, что у России сейчас, действительно, наблюдаются проблемы с продажей нефти, особенно по спотовым контрактам, потому что многие компании отказались от российских поставок, а Канада, США и Великобритания даже ввели на них эмбарго.

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«В целом, российские нефтепродукты продаются с большим дисконтом, хоть мы и не знаем точно, с каким именно — это составляет коммерческую тайну. Но все же логика продавать дружественным странам нефть по другой цене кажется довольно странной: суть ведь не в том, чтобы просто продать, а в том, чтобы заработать», — заметил экономист.

Проблемы с закупками, по его словам, наблюдаются не только в западных странах, но и в «дружественных». Так Индия, заключившая контракты на покупку в марте, теперь отказывается увеличивать объемы из-за давления США.

«В целом, доля российской нефти в общем индийском импорте небольшая, в основном страна закупается на Ближнем Востоке, просто потому что оттуда ближе вести, — объяснил Салихов..

Когда российская нефть стала продаваться с дисконтом в 25-30 долларов, то, естественно, очень много, индийские компании выразили заинтересованность. Но потом, судя по сообщениям СМИ, из-за давления США, передумали. Так же и Китай. Он мог бы покупать больше нефти из России, но пока этого так и не сделал

Марсель Салихов экономист

И все же вывод о том, что «дружественные» страны окончательно отвернулись от России, Салихов считает преждевременным. Несмотря на то, что Россия столкнется с долгосрочным снижением экспорта, давать оценки можно будет только после окончания спецоперации на Украине, отметил эксперт.

«И Китай, и Индия боятся увеличивать закупки из-за опасения вторичных санкций, из-за того, что могут пострадать двусторонние отношения с Европой и с США. Но, когда силовые действия закончатся, разговор уже будет другим. Рынок ведь всегда подстраивается под изменения: например, Иран, Венесуэла, на которые также оказывалось серьезное санкционное давление, продолжали работать на экспорт, хоть и со значительным его снижением», — рассказал экономист.

12 апреля Reuters сообщило, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть марки Urals. Так, в рамках последнего тендера компания отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти — в которых содержится больше серы и тяжелых углеводородов. Это коснулось не только российской нефти, но и марок Das, Eugene Island, Thunder Horse.

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Наталия Белова
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