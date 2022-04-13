СКР установил личности 24 воюющих на Украине наемников из Грузии

Следствие установило личности всех грузинских наемников, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет России (СКР) установил личности 24 наемников из числа «Грузинского национального легиона», в отношении командира формирования расследуется уголовные дела. Об этом «Ленте.ру» в среду, 13 апреля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, в связи с публикациями в сети призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, в действиях командира легиона Мамулашвили усматриваются нарушения статей УК РФ о «Возбуждении ненависти в отношении военнослужащих, сопряженном с угрозами применения насилия лицом с использованием своего служебного положения» и «Вербовке наемников и их участии в вооруженном конфликте».

Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, возглавил его и вовлек в деятельность легиона и ряда других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер, экс-спикер парламента Грузии Георгий Барамидзе участвует в боевых действиях на Украине. Сообщивший об этом депутат Верховной Рады Гончаренко также отметил, что в боевых действиях на Украине принимают участие 300-400 выходцев из Грузии, часть из которых находится под Киевом, а другая часть — под Харьковом.