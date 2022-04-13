Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР установил личности 24 воюющих на Украине наемников из Грузии

Следствие установило личности всех грузинских наемников, воюющих на стороне Украины

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Следственный комитет России (СКР) установил личности 24 наемников из числа «Грузинского национального легиона», в отношении командира формирования расследуется уголовные дела. Об этом «Ленте.ру» в среду, 13 апреля, сообщили в СКР.

По данным ведомства, в связи с публикациями в сети призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, в действиях командира легиона Мамулашвили усматриваются нарушения статей УК РФ о «Возбуждении ненависти в отношении военнослужащих, сопряженном с угрозами применения насилия лицом с использованием своего служебного положения» и «Вербовке наемников и их участии в вооруженном конфликте».

Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, возглавил его и вовлек в деятельность легиона и ряда других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер, экс-спикер парламента Грузии Георгий Барамидзе участвует в боевых действиях на Украине. Сообщивший об этом депутат Верховной Рады Гончаренко также отметил, что в боевых действиях на Украине принимают участие 300-400 выходцев из Грузии, часть из которых находится под Киевом, а другая часть — под Харьковом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России
Разбрасывающего листовки с фейками о ВС РФ задержала ФСБ в Крыму
Рестораторы объяснили нехватку иностранных спиртных напитков в России
В ООН прокомментировали заявления Байдена о «геноциде» на Украине
Врач дал россиянам советы по борьбе с сезонной аллергией
Квартиру скандального экс-министра пустят с молотка в России
Глава Bellator оценил перспективы совместного турнира с UFC
Россиянам назвали признаки глютенового лица и призвали его обладателей лечиться
Задержанный СБУ Медведчук остался действующим депутатом Верховной Рады
Глава Минюста Британии подал в отставку из-за «патигейта»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.