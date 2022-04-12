Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине

Депутат Рады заявил об участии бывшего вице-премьера Грузии Барамидзе в боях на Украине

Бывший вице-премьер, экс-спикер парламента Грузии Георгий Барамидзе участвует в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Парламентарий заявил, что Барамидзе участвует в боях в составе формирования «Грузинский легион». Гончаренко также отметил, что в боевых действиях на Украине принимают участие 300-400 выходцев из Грузии, часть из которых находится под Киевом, а другая часть — под Харьковом.

В марте телекомпания «Мтавари архи» сообщила, что на Украине погибли трое грузинских военнослужащих, участвовавших в боях на стороне украинской армии. По данным журналистов, ими оказались Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани. Отмечается, что Чикобава погиб в Мариуполе, остальные — в Ирпени.