В Грузии сообщили о гибели троих военнослужащих на Украине

Грузинская телекомпания сообщила о гибели троих военнослужащих страны на Украине

Трое военнослужащих Грузии, воевавших в украинской армии, погибли на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».

По имеющимся данным, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани. Уточняется, что Чикобава погиб в Мариуполе, остальные — в Ирпени. Сообщается, что ветераны войны и бывшие грузинские военнослужащие зачислены в батальон «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела — прим. «Ленты.ру»).

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны в открытую вербуют наемников для отправки на Украину. По его словам, это говорит о пренебрежении нормами международного права.

8 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка наемников на Украину спровоцирует катастрофу на Западе. Она заметила, что наемники, самолеты-бомбардировщики и поставки вооружения на Украину никаким образом не улучшат гуманитарную ситуацию в стране.