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Минобороны России словом «покарали» описало ликвидацию наемников на Украине

Минобороны заявило о ликвидации грузинских наемников, издевавшихся над бойцами ВС России
Начало событий в новости СКР установил личности 24 воюющих на Украине наемников из Грузии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали две группы иностранных наемников, состоявших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, среди четырнадцати уничтоженных наемников были уроженцы Грузии, в составе «Грузинского легиона» принимавшие участие в истязаниях и убийствах российских военных под Киевом в марте 2022 года.

«Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — заявил представитель военного ведомства. Конашенков уточнил, что две диверсионные группы наемников были уничтожены в трех километрах от нефтеперерабатывающего завода под Лисичанском.

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Ранее Проект «Трибунал» сообщил об установлении личностей украинских военных, издевавшихся над российскими пленными. Одним из них является 35-летний Теймураз Хизанишвили из Хмельницкой области, предположительно, участник «Грузинского легиона», воюющего на стороне ВСУ. Его обвиняют в причастности к расправе над несколькими российскими десантниками, попавшими в засаду и плененными в Киевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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