Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе

Metro: превративший свой дом в джунгли блогер перечислил самые неприхотливые растения

Блогер, «стилист растений» Натан Томас превратил свой дом в джунгли с помощью 120 горшков с зеленью. В беседе с изданием Metro он перечислил десять, на его взгляд, идеальных домашних растений для жизни в городе.

По словам Натана Томаса, понять, приживется ли растение дома, можно только на практике. «Ошибки помогают нарастить опыт, но всегда печально видеть, как растение умирает», — признался он.

Среди самых неприхотливых растений Натан назвал сциндапсус пятнистый. «Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на стене специальные крючки», — посоветовал блогер. Драцена (сансевиерия), в свою очередь, переживет долгий период без полива. «Может расти и на свете, и в тени. Они вырастают высокими, так что выбирайте большой горшок, чтобы корням хватило места», — сказал он.

Комнатная лиана эпипремнум, продолжил Натан, — еще одно удобное для горожанина растение. «Говорят, эпипремнум растет даже в темноте», — отметил блогер.

Также в десятку сымых удобных для городского жителя растений он включил филодендрон красноватый, монстеру деликатесную, аглаонему, замиокулькас, юкку нитчатую, фикус каучуконосный и калатею ланцетолистную.

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