Психолог назвала россиянам способы перестать ругаться с родными из-за политики

Психолог Морозова: избежать ссор из-за политики в семье поможет спорт и крик в лесу

Клинический психолог, гештальт-терапевт Евгения Морозова рассказала россиянам, как перестать ругаться с родными из-за политики, если члены семьи по своим убеждениям оказались «по разные стороны баррикад». Об этом сообщает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

Специалист назвала переговоры одним из главных способов избежать ссор. По ее словам, не надо склонять других людей на свою сторону и пытаться убедить в своей правоте — это лишь усилит напряжение между родственниками. Если достичь консенсуса на данный момент невозможно, лучше взять временную паузу на обсуждение конфликтных тем. Морозова пояснила, что в данный момент всем людям важно установить лимиты на просмотр травмирующих видео, чтение новостей, а также выстроить границы по поводу обсуждения политики с друзьями, коллегами и близкими, чтобы не усиливать стресс.

Избежать ссор и снять внутреннее напряжение, как отметила психолог, поможет спорт. Она рекомендовала бегать, бить грушу, прыгать. А если станет совсем невыносимо, — попеть, покричать в лесу и проговорить свои страхи, боль и эмоции. «Важно говорить о чувствах, которые вызывает ситуация, а не уходить в политику. Сейчас важны наши чувства, эмоции и ментальное здоровье», — подытожила Морозова, добавив, что в конфликты из-за политики между взрослыми ни в коем случае нельзя втягивать детей и пытаться перетянуть их на свою сторону, так как это может их сильно травмировать.

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