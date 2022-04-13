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Психолог назвала россиянам способы перестать ругаться с родными из-за политики

Психолог Морозова: избежать ссор из-за политики в семье поможет спорт и крик в лесу

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Клинический психолог, гештальт-терапевт Евгения Морозова рассказала россиянам, как перестать ругаться с родными из-за политики, если члены семьи по своим убеждениям оказались «по разные стороны баррикад». Об этом сообщает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

Специалист назвала переговоры одним из главных способов избежать ссор. По ее словам, не надо склонять других людей на свою сторону и пытаться убедить в своей правоте — это лишь усилит напряжение между родственниками. Если достичь консенсуса на данный момент невозможно, лучше взять временную паузу на обсуждение конфликтных тем. Морозова пояснила, что в данный момент всем людям важно установить лимиты на просмотр травмирующих видео, чтение новостей, а также выстроить границы по поводу обсуждения политики с друзьями, коллегами и близкими, чтобы не усиливать стресс.

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Избежать ссор и снять внутреннее напряжение, как отметила психолог, поможет спорт. Она рекомендовала бегать, бить грушу, прыгать. А если станет совсем невыносимо, — попеть, покричать в лесу и проговорить свои страхи, боль и эмоции. «Важно говорить о чувствах, которые вызывает ситуация, а не уходить в политику. Сейчас важны наши чувства, эмоции и ментальное здоровье», — подытожила Морозова, добавив, что в конфликты из-за политики между взрослыми ни в коем случае нельзя втягивать детей и пытаться перетянуть их на свою сторону, так как это может их сильно травмировать.

Ранее коуч по отношениям Луанна Уорд объяснила, почему влюбленным парам нельзя шутить над одинокими друзьями. Специалист отметила, что это может ранить их чувства и стать причиной для серьезных обид.

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Наталья Обрядина
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