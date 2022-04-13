ВСУ подготовят новые позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

Мизинцев сообщил о подготовке позиций ВСУ в школах и больнице в Краматорске и Запорожье

Украинские военные оборудуют новые огневые позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье, удерживая местных жителей как «живой щит». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита"», — сказал Мизинцев.

Ранее Мизинцев предупредил о подготовке новых провокаций против Вооруженных сил России. По его словам, в подвал одного из жилых домов в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии». «По замыслу "британских режиссеров", подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними», — сообщил Мизинцев.