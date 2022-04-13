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Европейцы перешли на дешевый американский сыр из-за нехватки молока

Bloomberg: европейцы скупают дешевый американский сыр из-за нехватки молока в регионе

Фото: Barmalini / Shutterstock

Европа, известная гаудой, бри и моцареллой, сталкивается с нехваткой молока. В результате жители скупают больше дешевого американского сыра, пишет Bloomberg.

Более низкие цены на сыр в США могут побудить регион перейти к его крупным закупкам, говорит глобальный стратег по молочным продуктам в Rabobank Мэри Кио Ледман. Производство молока и сыра стало более дорогим практически во всем мире, особенно в Европе.

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Сначала засуха, а затем ситуация на Украине привели к росту цен на кукурузу, а значит, к повышению цен на корма для животных. Стоимость рабочей силы, энергии и оборудования также росла, что сократило запасы молока. Фермеры в Европе особенно неохотно расширяют производство, поскольку они обеспокоены ужесточением экологических норм.

По данным Бюро переписи населения США, в феврале Европа импортировала из США 306 метрических тонн сыра, что более чем в три раза превышает средний показатель за месяц за последние пять лет. Например, Нидерланды стали крупным покупателем. При этом торговцы могут импортировать сыр для реэкспорта по всему миру. Нет никаких гарантий, что европейские покупатели съедят этот сыр, отмечают эксперты.

Экспорт сыра из США в ЕС все еще сравнительно невелик. Он был менее 2000 метрических тонн в год в течение нескольких лет, тогда как годовой объем производства сыра в ЕС превышает 10 миллионов метрических тонн.

Индекс мировых цен на еду взлетел на 12,6 процента в марте, достигнув исторического рекорда. Между тем инфляция в Германии составила 7,3 процента в марте. Это максимально высокий показатель за 40 лет.

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Платон Щукин
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