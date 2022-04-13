Назван срок окончания горнолыжного сезона в Шерегеше

В Шерегеше сообщили, что горнолыжный сезон 2022 года продлится до 23 апреля

Российским туристам назвали срок окончания горнолыжного сезона 2022 года на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, директор АНО «Дирекция курорта "Шерегеш"» Алексей Стоянов заявил, что сезон катания на лыжах и сноубордах продлится до 23 апреля. В этот день намечены экстрим-шоу, выступления известных российских певцов и полет на воздушном шаре, откуда можно будет полюбоваться видами Шерегеша.

Кроме того, в день закрытия сезона планируется установить новый гастрономический рекорд. «Повара приготовят самый большой объем фирменного витаминного напитка 120 литров и трехметровый шашлык, которые потом попробуют гости праздника», — рассказал он.

Стоянов отметил, что на окончании горнолыжного сезона ожидается более двух тысяч человек. Для туристов будет запущен поезд «Шерегеш-экспресс»: электропоезд из Прокопьевска соберет гостей и привезет на станцию Чугунаш, откуда автобус доставит желающих на праздник.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области построили новую канатную дорогу. Ее пропускная способность — 2,4 тысячи человек в час. Сиденья оборудованы колпаками и подогревом, а также специальными рамками для работы при сильном ветре.

