В Шерегеше построили новую канатную дорогу

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области построили новую канатную дорогу. Об этом оператор и инвестор комплекса ГК «Каскад» сообщил в Instagram-аккаунте.

Отмечается, что новый подъемник запустится на секторе Б — «Каскад Восток». Его пропускная способность — 2,4 тысячи человек в час. Сиденья оборудованы колпаками и подогревом, а также специальными рамками для работы при сильном ветре.

«Это первая в России кресельная канатная дорога, сделанная по технологии D-line. Меньше вибрации, меньше шума. Более плавный пролет кресел над опорами. Его обеспечивают новые роликовые балансиры в сочетании с новым отцепляемым зажимом D», — уточняется в сообщении.

Открытие новой канатной дороги состоится в эту субботу, 20 ноября, в 12:00. Как сообщает «Интерфакс», инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей (с учетом подготовки горнолыжной трассы).

На горнолыжном курорте Шерегеш находятся 26 горнолыжных трасс (общей протяженностью около 56 километров). К комплексу относятся 80 гостиниц, 62 кафе и ресторана.

Ранее в ноябре сообщалось, что сеть отелей Azimut начнет строительство нового горнолыжного кластера в Шерегеше в 2022 году. Известно, что сотрудники компании представили мастер-план курорта и горной арены на деловом Форуме, который состоялся в рамках открытия горнолыжного сезона в Шерегеше.