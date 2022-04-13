Жителей Петербурга задержали с 20 килограммами наркотиков в Набережных Челнах

В Татарстане сотрудники ДПС нашли у двух жителей Петербурга 20 кг тяжелых наркотиков

В Набережных Челнах инспекторы ДПС изъяли из автомобиля двух жителей Санкт-Петербурга более 20 килограммов тяжелых наркотиков. Об этом «Ленту.ру» сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Инспекторы остановили автомобиль с подозрительными гражданами для проверки документов. Водителем оказался 22-летний житель Санкт-Петербурга, а пассажиром — его 21-летний приятель. Полицейские решили провести их личный досмотр, предварительно предложив им сообщить о наличии каких-либо запрещенных веществ.

Один из задержанных признался, что в машине под ковриком переднего сидения спрятано восемь килограммов мефедрона. Однако, осмотрев автомобиль полностью, полицейские установили, что еще 12 килограммов наркотиков было спрятано под задним сидением, в подлокотнике и багажнике.

Петербуржцы признали вину и рассказали, что 40 пакетов запрещенного вещества приобрели в Брянске, чтобы продать в Новосибирске.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Молодые люди заключены под стражу.