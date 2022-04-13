Россия назвала нелегитимной заморозку своих активов в Нидерландах

Посол России Шульгин заявил, что Нидерланды нелегитимно заморозили российские активы

Нидерландское правительство нелегитимно заморозило российские активы на своей территории. С таким заявлением выступил посол России в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Шульгин отметил, что подобные меры официального Амстердама чреваты для экономики Нидерландов. «Мы однозначно расцениваем эти шаги как недружественные, совершенно нелегитимные», — заявил дипломат.

Ранее Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро; Нидерланды заморозили активы России почти на 400 миллионов евро, а Франция — активы Центробанка России на общую сумму 22 миллиарда евро.