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Призерка Олимпиады заявила об отказе международной федерации платить россиянам

Скелетонистка Никитина заявила, что IBSF отказывается платить российским атлетам призовые

Фото: Michael Kappeler / globallookpress.com

Призерка Олимпийских игр по скелетону Елена Никитина заявила, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам заработанные призовые за два последних сезона. Ее слова приводит ТАСС.

«В федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать придется до тех пор, пока не будет перекрыта задолженность», — рассказала спортсменка. Скелетонистка добавила, что после введения санкций против России деньги по окончании сезона точно не будут выплачены.

Никитина — бронзовая призерка Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратная призерка чемпионатов мира. На Играх в Пекине она заняла 16-е место.

2 марта IBSF приостановила членство России. В организации заявили, что они следуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. Членство Федерации бобслея и Федерации санного спорта России приостановлено до июля 2022-го, когда пройдет конгресс организации.

Анастасия Борисова
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