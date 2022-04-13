Призерка Олимпиады заявила об отказе международной федерации платить россиянам

Скелетонистка Никитина заявила, что IBSF отказывается платить российским атлетам призовые

Призерка Олимпийских игр по скелетону Елена Никитина заявила, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам заработанные призовые за два последних сезона. Ее слова приводит ТАСС.

«В федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать придется до тех пор, пока не будет перекрыта задолженность», — рассказала спортсменка. Скелетонистка добавила, что после введения санкций против России деньги по окончании сезона точно не будут выплачены.

Никитина — бронзовая призерка Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратная призерка чемпионатов мира. На Играх в Пекине она заняла 16-е место.

2 марта IBSF приостановила членство России. В организации заявили, что они следуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. Членство Федерации бобслея и Федерации санного спорта России приостановлено до июля 2022-го, когда пройдет конгресс организации.