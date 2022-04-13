Путин объяснил российский ответ на западные санкции

Президент Путин заявил о необходимости ответить на санкции наращиванием темпов работы

Россия должна ответить на западные санкции максимальным наращиванием темпов работы по текущим и перспективным задачам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нужно уделить особое внимание. На ограничения необходимо ответить максимальным наращиванием темпов по задачам, которые касаются, в частности, социальной сферы, отметил Путин. «Вопросы, наиболее чувствительные для граждан, должны всегда находиться в центре нашего внимания, а в экстремальных условиях Арктики речь идет о здоровье, безопасности людей, о жизнеобеспечении целых городов и поселков», — добавил он.

Ранее президент России заявил, что миллионы европейцев уже почувствовали удар по собственному благосостоянию из-за отказа от российских энергоресурсов. Отказ от сотрудничества с РФ сказался и на благосостоянии США, где последние месяцы зашкаливает инфляция, подчеркнул глава государства.

В свою очередь, влияние западных санкций на российскую экономику оценил вице-премьер Виктор Белоусов. По его утверждению, просадка в ключевых показателях уже началась. В промышленности и торговле она составляет около 11 процентов, в других секторах — 9-10 процентов.