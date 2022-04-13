Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Национальный парк «Мещера» отметил 30-летний юбилей

Национальный парк «Мещера» во Владимирской области отметил 30-летний юбилей

Фото: Национальный парк «Мещера»

Во Владимирской области национальному парку «Мещера» исполнилось 30 лет. Об этом сообщает 33live.ru.

Как отмечает издание, парк был основан в апреле 1992 года. Сейчас его площадь составляет 300 тысяч гектаров. На территории заказника растут более 60 редких видов растений и обитает 73 вида краснокнижных животных.

В Мещерской низменности также представлены подзолистые почвы. В течение 30 лет проводится восстановление ценнейших водно-болотных угодий. По словам сотрудников парка, за десятилетия увеличился поток туристов.

В начале апреля сообщалось, что на территории национального парка на Байкале захотели создать первую в России зону для фотоохоты. Авторы инициативы надеются, что в будущем туристы смогут наблюдать за обитающими в этих краях животными из специальных домиков-засидок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В российском регионе обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной
Британия решила запретить импорт чугуна и стали из России
Греция смягчила коронавирусные ограничения для туристов
В Киеве объяснили нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером
В Крыму ФСБ задержала еще одного подозреваемого в призывах к терроризму
Британцы высказались о немедленной отставке Джонсона
Папа Римский описал ситуацию в мире и процитировал Достоевского
Москвич напомнил способ избежать призыва на военную службу в России
Телеканал «Дождь» подал иск к Генпрокуратуре России
Россиянам назвали способ определить болезни по состоянию глаз
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.