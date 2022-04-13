Национальный парк «Мещера» отметил 30-летний юбилей

Национальный парк «Мещера» во Владимирской области отметил 30-летний юбилей

Во Владимирской области национальному парку «Мещера» исполнилось 30 лет. Об этом сообщает 33live.ru.

Как отмечает издание, парк был основан в апреле 1992 года. Сейчас его площадь составляет 300 тысяч гектаров. На территории заказника растут более 60 редких видов растений и обитает 73 вида краснокнижных животных.

В Мещерской низменности также представлены подзолистые почвы. В течение 30 лет проводится восстановление ценнейших водно-болотных угодий. По словам сотрудников парка, за десятилетия увеличился поток туристов.

В начале апреля сообщалось, что на территории национального парка на Байкале захотели создать первую в России зону для фотоохоты. Авторы инициативы надеются, что в будущем туристы смогут наблюдать за обитающими в этих краях животными из специальных домиков-засидок.