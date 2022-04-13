Россия осудила захват своей дипсобственности властями Польши

Представитель МИД Захарова осудила захват дипсобственности России властями Польши

Москва осуждает захват польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции по внешнеполитическим вопросам.

По ее словам, этот шаг Варшавы является «грубейшим нарушением международного права». Дипломат напомнила, что недвижимость, отобранная у посольства России, «построена советской стороной на законных основаниях, за свой счет».

«У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это все, на что способна польская администрация?» — обратилась Захарова к польским властям. Она заверила, что враждебные действия Варшавы повлекут за собой «адекватный, эффективный ответ».

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что информационную деятельность российской дипмиссии в Польше блокируют. Дипломат указал, что за полтора месяца с начала конфликта на Украине он получил единственную возможность высказаться перед польскими журналистами, когда выходил из МИД Польши после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.