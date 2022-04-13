Популярная сеть отелей отказалась заселять россиян за границей

АТОР сообщила, что сеть RIU Hotels & Resorts приостановила работу с российским рынком

Популярная испанская сеть отелей RIU Hotels & Resorts объявила о приостановке работы с российским рынком. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 13 апреля гостиницы не будут принимать новые бронирования из России — соответствующее уведомление получили туристические компании. При этом представители сети заверили, что россиян, которые имеют на руках действующие ваучеры, заселят в отели в обычном порядке.

Уточняется, что RIU Hotels & Resorts будет отказывать в приме как организованным, так и самостоятельным туристам за границей. В настоящий момент официальный сайт сети недоступен в России, на него можно зайти только через сервисы VPN.

По словам туроператоров, отели RIU Hotels & Resorts пользовались большой популярностью у российских туристов на многих курортах, в том числе в Мексике, Доминикане, на Мальдивах и на Шри-Ланке.

Ранее в апреле стало известно, что на Кипре нашли решение, как заменить путешественников из России и с Украины и привлечь на курорты страны больше туристов. Власти намерены восполнить турпоток гражданами Великобритании — страна планирует принять около миллиона отдыхающих из Соединенного Королевства.

