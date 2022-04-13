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Украина создаст три новых нацбата из заключенных

Минобороны РФ сообщило о создании Украиной трех нацбатов из уголовников в Харькове
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Власти Украины завершают создание в Харькове трех новых нацбатов из уголовников. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По словам генерала, нацбатальоны «Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2» укомплектовываются заключенными, отбывавшими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях. Основные задачи этих батальонов — «блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен».

Ранее Минобороны России заявило, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещают вооружение в жилых кварталах Харькова. В частности, украинские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, детских садах, школах Киевского, Немишлянского и Шевченковского районов города, а также размещают оружие в густонаселенных районах. Кроме того, с 10 апреля в городе запрещена эвакуация мирных граждан.

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Марина Совина
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