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Минобороны России заявило о размещении ВСУ вооружения в жилых кварталах Харькова

Минобороны РФ заявило, что подразделения ВСУ размещают оружие в жилых кварталах Харькова

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России заявило, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещают вооружение в жилых кварталах Харькова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

В частности, украинские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, детских садах, школах Киевского, Немишлянского и Шевченковского районов города, а также размещают оружие в густонаселенных районах. Кроме того, с 10 апреля в городе запрещена эвакуация мирных граждан.

Ранее Минобороны России также предупредило, что киевские власти готовят провокацию с постановочными съемками в городе Ирпень. Мизинцев отметил, что именно с этой целью в Ирпене вводится комендантский час и полная блокада города, в который смогут въезжать только представители силовых структур и «непонятные волонтеры».

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Марина Совина
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