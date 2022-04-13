Лидеры стран Балтии и Польши отправились с визитом в Киев

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину

Лидеры стран Балтии и Польши отправились с визитом на Украину и уже направляются в столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии польского президента, отвечающего за международную проблематику, Якуба Кумоха.

«Президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Гитанасом Науседой, Эгилсом Левитсом, Аларом Карисом находится на Украине и сейчас едет в Киев», — написал он.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил закрытия границ с Россией, однако, по его словам, это должно быть сделано сразу всеми странами Прибалтики. Он считает, что вопрос закрытия границ с Россией должны в первую очередь обсудить министерства внутренних дел стран Балтии. «Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть», — заявил Пабрикс.

