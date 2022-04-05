В Латвии не исключили закрытия границ с Россией всеми странами Прибалтики

Минобороны Латвии не исключило закрытия границ с Россией всеми странами Балтии

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил закрытия границ с Россией, однако, по его словам, это должно быть сделано сразу всеми странами Прибалтики. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы Минобороны, вопрос закрытия границ с Россией должны в первую очередь обсудить министерства внутренних дел стран Балтии. «Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть», — заявил Пабрикс.

Он также отметил, что санкции Запада против России работают, но их эффект можно будет увидеть через некоторое время. По его словам, открытыми остаются вопросы об отказе от закупок российских энергоресурсов, закрытии портов для российских судов, полном закрытии границ и других мерах, в том числе полной изоляции банковского сектора.

Ранее закрытие границ с Россией допустили в Литве. По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, страны Прибалтики пока обсуждают этот вопрос, поэтому назвать точную дату принятия решения нельзя.

Кроме того, Литва стала первой в Евросоюзе страной, которая полностью отказалась от экспорта природного газа из России. В министерстве энергетики республики подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы. При этом в Латвии не исключают возможность платить за российский газ в рублях, но пока анализируют предложенный им способ расчета.