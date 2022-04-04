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В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийская компания Latvijas Gāze допустила возможность перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пресс-релизу фирмы, «первое впечатление» такое, что формально оплата в российской национальной валюте не нарушает санкционный режим и представляется возможной. В Latvijas Gāze заявили, что продолжают анализ предложенного ей способа расчета за поставки как с юридической точки зрения, так и с точки зрения бизнес-интересов.

При этом председатель правления латвийской компании заверил, что запасов газа в хранилищах фирмы достаточно, чтобы она могла выполнить все свои обязательства перед потребителями.

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23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам.

Дискуссия по поводу отказа от российского газа

Страны Европы до сих пор не смогли прийти к единой позиции по вопросу оплаты российского газа в рублях и возможности отказа от поставок энергоресурсов из России. Так, 2 апреля первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа. Минэнерго Литвы заявило, что спрос страны на топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

Данные оператора говорят о том, что по состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равнялся нулю. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.

В то же время глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки российского газа в страну невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять.

Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить [за газ из России] рублем, то платим рублем

Рихард Суликминистр экономики Словакии

Сулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России. При этом он подчеркнул, что поддерживает диверсификацию поставок, однако для отказа от российского голубого топлива потребуется несколько лет.

Планы новых санкций

Возможность эмбарго на поставки угля, нефти или газа из России активно обсуждается в Европе. Издание Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщало, что представители Евросоюза (ЕС) планируют провести переговоры о новых санкциях против России в среду, 6 апреля.

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Как сообщает РИА Новости, среди возможных мер, которые предлагались ранее, запрет на использование российскими судами европейских портов, новые экспортные ограничения, а также запрет на поставки энергоресурсов.

До этого министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения новых санкций против России. Он отметил, что это может произойти уже на этой неделе. По словам министра, пятый по счету пакет санкций против РФ может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка. Меры будут охватывать весь спектр от персональных санкций до технологической продукции, пояснил он.

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Марина Совина
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