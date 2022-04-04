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В Германии раскрыли срок введения новых санкций против России

Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что санкции против России примут уже на этой неделе

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения новых санкций против России. Его слова прозвучали в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС.

Быстро, уже на этой неделе

Роберт ХабекМинистр по делам экономики и защиты климата Германии

По словам министра, пятый по счету пакет санкций против РФ может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка. Меры будут охватывать весь спектр от персональных санкций до технологической продукции, пояснил он.

Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок

Роберт ХабекМинистр по делам экономики и защиты климата Германии

Также Хабек добавил, что Германия существенно продвинулась вперед в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей.

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Усиление санкций и последствия

Ранее Роберт Хабек предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Он допустил, что такие действия поставят под угрозу процветание Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами. Министр уточнил, что полный отказ от поставок газа и нефти из России приведет к закрытию крупнейшего в мире химического концерна BASF.

Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться

Роберт ХабекМинистр по делам экономики и защиты климата Германии

Также дефицит ресурсов создает риск миграции энергетических компаний за границу — например, в Азию, заключил Хабек.

Перед этим министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Европейский союз (ЕС) обсудить запрет на поставки российского газа. Так глава ведомства прокомментировала видеозаписи из города Буча.

Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что еще можно сделать. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки

Кристина Ламбрехт Министр обороны Германии

О решении Германии обсудить с партнерами усиление санкций против России заявлял и глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. Политик также прокомментировал материалы Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Он назвал фотографии из города невыносимыми и обвинил Москву в преступных действиях против Киева.

Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против [президента России Владимира] Путина

Кристиан ЛинднерГлава Минфина ФРГ

Помимо него об ужесточении санкций против РФ высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок. Дипломат пообещала, что страны объединения окажут усиленную поддержку Киеву.

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Критика санкций Германии

Польша в свою очередь неоднократно критиковала позицию властей Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Так, польский вице-премьер, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский оказался недоволен действиями ФРГ. По его словам, Германия могла бы поставлять больше оружия Украине и высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе.

Нельзя постоянно поддерживать такую великую державу, как Россия, миллиардными платежами за покупку энергоносителей. Нужно положить этому конец

Ярослав КачиньскийВице-премьер Польши

Он добавил, что прибыль России от продажи нефти в несколько раз превышает прибыль от экспорта газа.

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.

Марина Совина
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