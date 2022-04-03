Захарова назвала видео из Бучи заказной историей

Представитель МИД Захарова заявила, что нет сомнений в том, кто заказал историю из Бучи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала видеокадры и несколько фотографий из населенного пункта Буча под Киевом, а также последовавшие заявления Запада заказной историей. Она заявила об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отрывок опубликован в ее Telegram-канале.

«В данном случае, мне кажется, одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов, не оставляет сомнений в том, кто заказал эту историю», — сказала дипломат.

По ее словам, политические заявления Запада были сделаны фактически сразу, до подробного рассмотрения ситуации. Захарова также призвала учитывать один момент. «Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, там, по-моему, даже меньше минуты. И нескольких фотографий. И они уже готовы обвинять во всем. Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны», — высказала мнение представитель МИД.

Ранее 3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией, пояснив, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Перед этим украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными.