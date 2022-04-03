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В Германии раскрыли подробности о новых санкциях против России

Министр экономики Германии Хабек заявил, что санкции против России примут на этой неделе

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек раскрыл подробности о новых санкциях против России. Его слова прозвучали в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС.

«Быстро, уже на этой [следующей] неделе», — высказался Хабек о сроках принятия санкций.

По словам министра, пятый по счету пакет санкций против РФ может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка. Меры будут охватывать весь спектр от персональных санкций до технологической продукции, пояснил он. «Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок», — сказал Хабек.

Также министр добавил, что Германия существенно продвинулась вперед в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Хабек допустил, что отказ от газа из России поставит крест на процветании Германии. Министр добавил, что полный отказ от поставок газа и нефти из РФ приведет к закрытию крупнейшего в мире химического концерна BASF.

Марина Совина
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