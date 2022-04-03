Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт предложила ЕС обсудить запрет на поставки газа из России

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Европейский союз (ЕС) обсудить запрет на поставки российского газа. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD, передает РИА Новости.

Глава ведомства, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, заявила, что нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, на подобные события. Она подчеркнула, что Евросоюзу необходимо как можно скорее обсудить, что еще можно сделать. «Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки», — сказала Ламбрехт.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила на понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза ООН. Он объяснил, что Россия требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Позднее Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией.

