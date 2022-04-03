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Министр обороны Германии призвала ЕС обсудить эмбарго на российский газ

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт предложила ЕС обсудить запрет на поставки газа из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Европейский союз (ЕС) обсудить запрет на поставки российского газа. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD, передает РИА Новости.

Глава ведомства, комментируя опубликованные украинскими властями видеозаписи из города Буча, заявила, что нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, на подобные события. Она подчеркнула, что Евросоюзу необходимо как можно скорее обсудить, что еще можно сделать. «Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки», — сказала Ламбрехт.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила на понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза ООН. Он объяснил, что Россия требует созыва из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Позднее Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией.

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Марина Совина
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