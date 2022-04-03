В Словакии признали невозможность отказа от российского газа

Глава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты за российский газ в рублях

Поставки российского газа в Словакию невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять. Возможность оплаты за голубое топливо из России в рублях допустил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, передает ТАСС.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить [за газ из России] рублем, то платим рублем», — признал он.

Сулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России. При этом он подчеркнул, что поддерживает диверсификацию поставок, однако для отказа от российского голубого топлива потребуется несколько лет.

Что касается актуальной проблемы газа, отметил Сулик, на ее урегулирование есть около шести недель. Он добавил, что считает необходимым совместно с Евросоюзом искать решение данной проблемы. «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — заключил он.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта. Страны «Большой семерки» заявляли, что не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.

2 апреля первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа. Минэнерго Литвы заявило, что спрос страны на топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Тем временем в Белоруссии заявили, что будут платить российскими рублями за нефть и газ России уже в 2022 году.