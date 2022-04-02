В Белоруссии заявили о готовности расплачиваться за газ из России в рублях

Премьер Белоруссии Головченко: Минск будет платить рублями за нефть и газ в 2022 году

Белоруссия будет платить российскими рублями за нефть и газ и России в 2022 году. О готовности республики расплачиваться новой валютой сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера республики Романа Головченко.

По его словам, Минск перешел на расчеты в рублях за энергоносители. Головченко отметил, что Белоруссия долго добивалась отвязки расчетов от доллара, поскольку это экономически выгоднее.

«Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись», — заявил премьер Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Таким образом, прибалтийская страна стала первой в Евросоюзе, отказавшейся от российского топлива. В министерство энергетики республики подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта.