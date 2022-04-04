Стало известно о планах Евросоюза обсудить новые санкции против России

Financial Times: Евросоюз планирует обсудить новые санкции против России 6 апреля

Представители Евросоюза (ЕС) планируют обсудить новые санкции против России в среду, 6 апреля. Об этом стало известно изданию Financial Times от неназванного дипломата.

Как сообщает РИА Новости, среди возможных мер, которые предлагались ранее, запрет на использование российскими судами европейских портов, новые экспортные ограничения, а также эмбарго на поставки угля, нефти или газа.

Ранее о новых антироссийских санкциях заявил министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По его словам, ограничения будут приняты «быстро, уже на этой неделе». Пятый по счету пакет санкций против РФ может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка.