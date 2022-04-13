Олимпийский чемпион Уайлд заявил об отношении к российским атлетам как к мусору

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что с российскими спортсменами обращаются как с мусором

Российский сноубордист, олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд в своем Telegram-канале высказался об открытом письме фристайлистки Анастасии Таталиной в Министерство спорта России.

Уайлд поддержал слова спортсменки о том, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022. «Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности», — заявил спортсмен.

11 апреля Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину. Она пожаловалась, что в Федерации фристайла требовали половину призовых за победу на чемпионате мира, а после отказа сорвали ей подготовку к Олимпиаде.

Уайлд родился в США и отказался от американского гражданства в 2012 году, когда получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.