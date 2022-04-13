Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Олимпийский чемпион Уайлд заявил об отношении к российским атлетам как к мусору

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что с российскими спортсменами обращаются как с мусором

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российский сноубордист, олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд в своем Telegram-канале высказался об открытом письме фристайлистки Анастасии Таталиной в Министерство спорта России.

Уайлд поддержал слова спортсменки о том, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022. «Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности», — заявил спортсмен.

11 апреля Таталина написала открытое письмо министру спорта России Олегу Матыцину. Она пожаловалась, что в Федерации фристайла требовали половину призовых за победу на чемпионате мира, а после отказа сорвали ей подготовку к Олимпиаде.

Уайлд родился в США и отказался от американского гражданства в 2012 году, когда получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука
Астахов заявил о росте числа угнанных автомобилей в России из-за санкций
Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»
Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео
Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине
Экономист указал на странность продажи нефти с большим дисконтом
Швеция назвала сроки подачи заявки на вступление в НАТО
Британия внесла еще 206 физических и юридических лиц из России в черный список
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.