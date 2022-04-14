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В МИД пообещали принять меры в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В МИД заявили об усилении обороны России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой усиление российской обороны и принятие других необходимых мер для улучшения безопасности у границ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, цитату приводит ТАСС.

«Понятно, что у нас граница с Финляндией — 1300 километров. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми, это альфа и омега военного строительства», — подчеркнул дипломат.

По некоторым данным, уже летом 2022-го Швеция и Финляндия могут вступить в состав НАТО. Один из источников газеты The Times, высокопоставленный американский чиновник, заявлял, что считает это последствием стратегического просчета России. По словам собеседника издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.

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Виктория Кондратьева
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