Самая титулованная легкоатлетка мира завершила карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка в беге Эллисон Феликс объявила о завершении карьеры

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс объявила в соцсетях о завершении карьеры. Об этом сообщает Marca.

«Я очень благодарна спорту, который изменил мою жизнь. Я всем обязана бегу, я впервые почувствовала, что мне нечего больше дать», — призналась 36-летняя бегунья. «Прощаюсь и благодарю всех, кто помогал мне на этом пути», — добавила Феликс.

На Олимпиаде в Токио Феликс завоевала две медали. Американка выиграла бронзу в беге на 400 метров и золото в эстафете 4 по 400 метров. Американка — самая титулованная легкоатлетка в мире. Феликс выступала в беге на короткие дистанции. Она является семикратной олимпийской чемпионкой, 13 раз Феликс выигрывала чемпионат мира. По количеству золотых медалей мировых первенств она обошла ямайского спринтера Усэйна Болта, на счету которого 11 наград.