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Спорт

Черчесов сравнил чемпионаты Венгрии и России

Станислав Черчесов заявил, что РПЛ немного сильнее чемпионата Венгрии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень футбола в чемпионате Венгрии, где он руководит «Ференцварошем». Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

58-летний Черчесов заявил, что матчи для его команды в чемпионате Венгрии складываются непросто. «Никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум. Шансы на титул сейчас — хорошие», — подытожил он. Черчесов сравнил элитный дивизион чемпионата Венгрии с Российской премьер-лигой (РПЛ), отметив, что РПЛ немного сильнее.

«Ференцварош» Черчесова расположился на первом месте чемпионата Венгрии. Команда набрала 56 очков после 27 матчей. «Ференцварош» оторвался от ближайшего преследователя на девять очков.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021-го. До этого специалист работал главным тренером сборной России.

Николай Костюков
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