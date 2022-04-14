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Среда обитания

Жителей ряда регионов России предупредили об ухудшении здоровья из-за климата

В «Востокгосплане» заявили о возрастающих медицинских рисках в Арктической зоне России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Изменение климата в Арктической зоне России, которая включает целый ряд регионов, может повлиять на здоровье коренного населения, предупредили эксперты ФАНУ «Востокгосплан». Это связано с проникновением на север «южных» инфекций и деформацией криолитозоны (верхний слой земной коры, характеризующийся наличием отрицательных температур), сообщает SakhaLife.

Эксперты заявили, что увеличение числа аномальных погодных явлений на фоне потепления климата затрудняет транспортные связи и ухудшает доступность медицинской помощи. Увеличиваются риски возникновения наводнений, химического и микробного загрязнения рек и морей, а вследствие этого — кишечных инфекционных заболеваний и интоксикаций.

Для предотвращения негативного влияния изменения климата на жителей Арктики нужно проводить ежегодный мониторинг их здоровья, считают специалисты. Речь идет, в частности, о жителях Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Красноярского края и Чукотки.

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Ранее исследователи из Мичиганского университета в США назвали новые последствия влияния глобального потепления на здоровье. Оказалось, что изменение климата способствует усугублению симптомов аллергии.

Нина Ташевская
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