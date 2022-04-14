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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Севастополе

ФСБ обнаружила нарколабораторию с кокаином и мефедроном в частном доме Севастополя

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

В Севастополе ФСБ обнаружила и ликвидировала подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе спецоперации из расположенной в частном доме лаборатории изъяли свыше двух килограммов вещества, пять 20-литровых канистр с необходимыми для производства зелья ингредиентами, а также лабораторное оборудование. Кроме того, были найдены десятки расфасованных и готовых к продаже доз кокаина, экстази и марихуаны.

Силовики вышли на лабораторию после задержания двух курьеров, занимавшихся розничной торговлей среди наркозависимых граждан. Всего в ходе спецоперации из оборота изъяли пять килограммов наркотиков на 15 миллионов рублей.

13 апреля сообщалось, что в Набережных Челнах инспекторы ДПС изъяли из автомобиля у двух жителей Санкт-Петербурга более 20 килограммов тяжелых наркотиков.

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Владимир Седов
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