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Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Крым в майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Волченко сообщил о нехватке билетов на поезда в регион

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти Крыма сообщили о дефиците железнодорожных билетов на полуостров в период майских праздников и всего летнего сезона. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, передает ТАСС.

Российских туристов предупредили о нехватке поездов несмотря на удвоение количества составов. По словам Волченко, в текущем году Крым ожидает принять около девяти миллионов отдыхающих — показатель бронирований на лето сохранен на уровне прошлого года.

«За январь-март турпоток превысил полмиллиона человек — это чуть ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Это связано с ограничением авиасообщения. Если говорить о текущей загрузке, она также немного ниже, чем стандартно в этот же период», — рассказал министр.

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Он также отметил, что обычно только десять процентов от всех путешественников добираются до Крыма по железной дороге. Большинство турпотока (60 процентов) приходится на автомобильный транспорт, 30 процентов — на авиаперелеты.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали среднюю стоимость проживания в отелях Крыма летом. Забронировать трехзвездочный отель на десять дней можно за 30 тысяч рублей. Размещение в отеле четыре звезды может обойтись в 144 тысячи рублей.

Росавиация продлила до 19 апреля временный запрет на полеты в аэропорты южных и центральных регионов России. Ограничения сохраняются для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Мария Гейн
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