Поставки компьютеров Apple сорвали

Bloomberg: производство ноутбуков Apple прекратилось из-за проблем поставщиков

Apple не успевает поставить на рынок необходимое количество компьютеров из-за проблем китайских поставщиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства заметили, что сроки доставки компьютеров Apple увеличились. По мнению специалистов, это может быть связано с перебоями на производстве моделей Mac. Так, при заказе 14-дюймового MacBook Pro Apple обещает доставить девайс в США только в конце мая. Самая мощная конфигурация MacBook Pro может быть доставлена только в середине июня. Базовые MacBook Pro, iMac и Mac mini доступны в интернет-магазине Apple без ограничений.

По словам специалистов, на срыв поставок повлияла очередная вспышка коронавируса в Китае, в связи с чем местные власти ограничили работу производителей техники. Авторы Bloomberg отметили, что более 30 китайских компаний, занимающихся производством компонентов для Apple, приостановили свою работу. В частности, основной производитель MacBook Quanta Computer временно прекратил выпуск компьютеров из-за карантина.

В материале говорится, что Apple может прокомментировать проблемы с поставками в конце апреля. 28 апреля компания должна объявить о финансовых результатах за второй квартал.

В середине апреля источники Bloomberg рассказали, что производство смартфонов Apple iPhone в Китае остановилось из-за вспышки коронавируса. Кроме коронавирусных ограничений производству техники в регионе мешает нарушение поставок компонентов.