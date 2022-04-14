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Экономика

Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ходе торгов в четверг, 14 апреля, курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с начала месяца. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:26 мск курс европейской валюты составлял 90,64 рубля. Курс доллара также растет более чем на три рубля и в ходе торгов превысил 83 рубля. Это происходит на фоне снижения российского фондового рынка. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,21 процента и составил 2497,85 пункта. РТС к 11:00 мск потерял 2,86 процента.

Лидерами роста стали американские депозитарные расписки рекрутингового сервиса HeadHunter (плюс 2,58 процента), расписки компании Global Trans (плюс 1,49 процента) и привилегированные акции «Транснефти» (плюс 0,44 процента). Лидерами падения на открытии торгов стали акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (минус 5,95 процента), расписки X5 Group (минус 1,83 процента) и акции «Магнита» (минус 1,73 процента).

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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