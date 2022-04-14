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Российский фондовый рынок открылся падением

Торги на Московской бирже 14 апреля открылись падением

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский фондовый рынок открылся 14 апреля падением к показателям окончания предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные Московской биржи. Главный индекс площадки на момент публикации снизился на 1,21 процента и составил 2497,85 пункта.

Лидерами роста стали американские депозитарные расписки рекрутингового сервиса HeadHunter (плюс 2,58 процента), расписки компании Global Trans (плюс 1,49 процента) и привилегированные акции «Транснефти» (плюс 0,44 процента).

Курс доллара от TradingView

Лидерами падения на открытии торгов стали акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (минус 5,95 процента), расписки X5 Group (минус 1,83 процента) и акции «Магнита» (минус 1,73 процента).

Курс доллара на момент публикации составил 82,06 рубля. Рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составил 2,15 рубля, или 2,6 процента. Евро торговался по 89,32 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 2,92 рубля, или 3,3 процента.

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Платон Щукин
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