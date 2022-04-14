Срок организации производства гвоздей в России оценили в год

Глава завода по изготовлению саморезов оценил сроки организации производства гвоздей в год

Производитель саморезов, завод «Новая Русь» в Татарстане, готов наладить выпуск гвоздей, однако для этого потребуется время, заявил директор предприятия Виктор Полканов. По его оценкам, для организации стабильного производства нужен примерно год, пишет РИА Новости.

Подготовительный процесс можно уложить в сроки до семи месяцев, сказал Полканов. «В России дело не в гвоздях, дело в проволоке для их изготовления», — пояснил руководитель завода. Но на то, чтобы наладить ее производство, нужны средства, а кредитование слишком дорого, уточнил он.

По словам Полканова, проволоку можно закупать и у Новолипецкого металлургического комбината, но цена на нее слишком высока — выгоднее заниматься производством самостоятельно. Доступная проволока позволила бы конкурировать с импортными аналогами, пояснил руководитель завода. К вопросу производства гвоздей он рассчитывает вернуться по мере появления доступного кредитования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила дать задание бизнесу, чтобы он «завалил» гвоздями страну.

В Минпромторге при этом утверждают, что гвозди в России уже производятся в достаточном количестве, а внутренний спрос полностью удовлетворяется. В ведомстве также говорят, что около 20 процентов гвоздей собственного производства идет на экспорт в страны СНГ.