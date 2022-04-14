Минпромторг заявил о достаточном количестве гвоздей в России

В Минпромторге заявили, что гвозди в России производятся в достаточном количестве

Гвозди в России производятся в достаточном количестве, а внутренний спрос полностью удовлетворяется. Такое заявление сделали в Минпромторге после недавнего выступления спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российские компании производят гвозди в достаточном количестве», — подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что крупнейшие предприятия в стране выпускают от 600 тонн до 2500 тонн гвоздей в месяц, а малые — от 2 до 2,5 тонны. «При этом спрос на гвозди падает примерно на пять процентов ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», — уточнили в Минпромторге и добавили, что порядка 20 процентов гвоздей собственного производства идет на экспорт в страны СНГ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. «Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — сказала она.