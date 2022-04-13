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Матвиенко предложила «завалить всю Россию» отечественными гвоздями

Спикер Совфеда Матвиенко предложила малому и среднему бизнесу завалить всю Россию гвоздями
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована в официальном сообществе Совфеда во «ВКонтакте».

Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения. В ответ она предложила завалить страну гвоздями отечественных производителей.

«Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — сказала она.

Ранее Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших из России западных компаний. Иностранные предприятия были вынуждены остановить работу в России из-за мощнейшего давления, пояснила она. По ее словам, западным компаниям необходимо самим определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут.

Марина Совина
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