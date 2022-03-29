Матвиенко выступила против национализации ушедших из России компаний

Спикер СФ Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших западных компаний

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших из России западных компаний. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 29 марта.

Иностранные предприятия были вынуждены остановить работу в России из-за мощнейшего давления, пояснила Матвиенко.

Председатель Совфеда уверена, что западным компаниям необходимо самим определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут.