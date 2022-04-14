Филипп Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

Певец Филипп Киркоров прокомментировал состояние здоровья попавшего в реанимацию отца

54-летний эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал состояние здоровья своего отца Бедроса Киркорова, который в данный момент находится в реанимации. Об этом артист рассказал в интервью для «KP.RU».

По словам артиста, его отец сначала переболел коронавирусом, а потом столкнулся с проблемами с сердцем, после чего его поместили под наблюдение врачей в санатории в Подмосковье. Филипп Киркоров высказал надежду на скорейшее выздоровление Бедроса и его присутствие на предстоящем 55-летнем юбилее сына.

«Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского. Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги. Сейчас это моя главная забота — здоровье и жизнь моего папы», — рассказал Филипп.

В воскресенье, 10 апреля, Бедрос Киркоров сам поведал о своем состоянии здоровья.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал свой 10-летний брак с Аллой Пугачевой, заявив о том, что не смог разлюбить артистку.