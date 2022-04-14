Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Филипп Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

Певец Филипп Киркоров прокомментировал состояние здоровья попавшего в реанимацию отца

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

54-летний эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал состояние здоровья своего отца Бедроса Киркорова, который в данный момент находится в реанимации. Об этом артист рассказал в интервью для «KP.RU».

По словам артиста, его отец сначала переболел коронавирусом, а потом столкнулся с проблемами с сердцем, после чего его поместили под наблюдение врачей в санатории в Подмосковье. Филипп Киркоров высказал надежду на скорейшее выздоровление Бедроса и его присутствие на предстоящем 55-летнем юбилее сына.

«Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского. Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги. Сейчас это моя главная забота — здоровье и жизнь моего папы», — рассказал Филипп.

В воскресенье, 10 апреля, Бедрос Киркоров сам поведал о своем состоянии здоровья.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал свой 10-летний брак с Аллой Пугачевой, заявив о том, что не смог разлюбить артистку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой
Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца
Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной
Убивший и расчленивший жену супруг «Мисс-Кузбасс 2010» предстанет перед судом
Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
Россияне резко расхотели покупать жилье в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.