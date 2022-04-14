Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России начались сложности с контейнерами

«Ъ»: российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов парка

Фото: Globallookpress.com

Российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов контейнерного парка. Как сообщает «Коммерсантъ», иностранные собственники — крупные международные линии — постепенно забирают их, уходя с российского рынка. При этом данные контейнеры использовались, в том числе, для перевозок внутри страны.

По оценкам участников рынка, потребуется заместить от 200 до 300 тысяч контейнеров, а в России можно произвести только 10 тысяч в год. На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам президента «Трансконтейнера» Александра Исурина, восполнить нехватку «наверное, не получится». Он видит два выхода из ситуации: общее падение перевозок и приход на рынок других компаний.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022

Однако для покупки в Китае потребуется порядка 1,4 миллиарда долларов. «Одномоментно такую сумму может мобилизовать либо крупная лизинговая компания, например ГТЛК, либо бюджет, либо закупочная процедура может быть организована при помощи РЭЦ, который из экспортного постепенно становится экспортно-импортным агентством», — прокомментировал гендиректор АО «Евросиб СПб — транспортные системы» Иван Атемасов.

В конце марта крупнейший перевозчик товаров — датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S — объявил об уходе из России. В компании добавили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По информации Maersk, в стране у компании находится около 50 тысяч контейнеров. Всего группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот насчитывает 786 судов.

В целом российские перевозчики столкнулись с беспрецедентными проблемами. Уже имевшиеся трудности усугубились санкционным давлением, а также неопределенностью в применении ограничительных мер. Как говорил соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных, «логистика просто сломалась». По его словам, большинство ранее задействованных логистических маршрутов либо заблокированы, либо функционируют «в режиме высокой степени напряжения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций ЕС
Названы цены на аренду грядок в огородах столицы
Премьер Саксонии выступил против поставок оружия Украине
Начальника уголовного розыска Кировска задержали с применением силы
ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР
Названы города России с самым развитым транспортом
Озвучен серьезный побочный эффект РНК-вакцин у мужчин
Российский фермер раскрыл секрет выращивания огромной тыквы
Силы ДНР эвакуировали из мариупольского порта болгарских моряков
Минобороны показало уничтожение военной техники ВСУ вертолетами Ка-52
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.