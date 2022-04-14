Южная Корея допустила скорую отмену большинства антиковидных ограничений

В Южной Корее сообщили о скорой отмене большинства коронавирусных ограничений для туристов

Южная Корея допустила отмену большинства коронавирусных ограничений для местных жителей и иностранных туристов, в том числе из России, на следующей неделе. О скором смягчении антиковидных мер сообщает ТАСС.

Уточняется, что официальное заявление о таком решении будет сделано центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам 15 апреля.

Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ен Нэ рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, упразднения масочного режима вне закрытых помещений и других мер.

По словам корейских экспертов, в ближайшее время в стране полностью отменят карантинный режим, действующий на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.

1 апреля сообщалось, что Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией. Теперь россияне, наравне с гражданами еще 95 стран, снова могут пребывать в Южной Корее не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней.