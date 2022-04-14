Китай примет меры из-за давления Запада на свои компании

Пекин примет меры по защите китайских компаний от давления на фоне санкций против России

Власти КНР примут ответные меры из-за усиливающегося давления на китайские компании со стороны западных партнеров на фоне санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин, передает ТАСС.

По ее словам, ограничения в отношении России, которые ввели некоторые страны, создали помехи для торгово-экономического сотрудничества Пекина с Москвой.

«Некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них "выбрать чью-либо сторону"», — сказала она, подчеркнув, что Пекин не оставит это без ответа, примет необходимые меры и будет отстаивать законные права китайских компаний.

Также Цзюэтин добавила, что Китай не планирует подключаться к односторонним санкциям, принятым в отношении России без согласия ООН. «Мы против любых рестрикций, вводимых в одностороннем порядке не на основе норм международного права», — заключила она.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России и военные поставки оружия и боеприпасов не принесут мир на Украину, однако они уже успели оказать негативное влияние на весь мир.