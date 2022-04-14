«Роскосмос» заменит европейские приборы российскими

Рогозин заявил, что «Роскосмос» заменит европейские научные приборы российскими

Лунные аппараты получат российские научные приборы, которые заменят европейские. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев.Live», передает ТАСС.

«Вместо этих приборов поставим наши научные приборы», — сообщил Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», изначально от российских приборов пришлось отказаться из-за европейских аналогов. Рогозин напомнил, что в ближайшее время на Луну запустят три российских аппарата.

«А дальше мы планируем это все делать с Китаем, потому что у нас есть не только меморандумы, у нас уже есть межправительственные договоренности с КНР о создании лунной научно-исследовательской базы. Это история открыта для других стран, но нам достаточно и китайских коллег», — добавил он.

В апреле Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» лишит автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» всего европейского. Это стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) с госкорпорацией.

Ранее в том же месяце ЕКА объявило о прекращении сотрудничества с Россией по Луне. Речь идет о российских лунных миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».